ترامب يطالب إيران بإلغاء إعدام المصارع نافيد أفكاري

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران اليوم الخميس ألا تنفذ حكم إعدام بحق بطل المصارعة نافيد أفكاري.

وقال ترامب في تغريدة احتوت على رابط لتقرير لمحطة "فوكس نيوز" الأمريكية "إلى زعماء إيران.. سأقدر بشدة موقفكم إذا انقذتم حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكرا لكم!".

...To the leaders of Iran, I would greatly appreciate if you would spare this young man’s life, and not execute him. Thank you! @UFC @DanaWhite @FoxNews https://t.co/NkJb4IsQpt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020

جاء ذلك بعد أن ورد تقرير في محطة فوكس نيوز عن صدور حكم الإعدام عليه بسبب مشاركته في مظاهرات مناهضة للحكومة في 2018.