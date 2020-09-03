المكسيك تعتزم المشاركة في المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الروسي المضاد لكورونا 

أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، أن بلاده تخطط للمشاركة في تجارب المرحلة الثالثة للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الجانب الروسي مستعد لتقديم بروتوكولات المرحلتين الأولى والثانية من التجارب على الفور.

موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية للصحفيين اليوم الجمعة: "المشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب (في المكسيك) تعني أننا سنحصل بالفعل على اللقاح ليتم اختباره على مواطنينا، ومن المحتمل أن يكون أول لقاح نحصل عليه".

وكان إبرارد قد صرح في وقت سابق بأن نحو 2000 متطوع مكسيكي سيشاركون في الاختبارات السريرية للقاح.

وسجلت وزارة الصحة الروسية يوم 11 من آب / أغسطس، اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك V"، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غأماليا" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وأكد الخبراء الروس أنه خلال التجارب السريرية تبين أن اللقاح، الذي تمت تجربته على متطوعين، طور الأجسام المضادة دون أن يتسبب في أي مضاعفات خطيرة.

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن أول دفعات لقاح فيروس "كورونا" في روسيا، سيبدأ تسليمها في أيلول/ سبتمبر الحالي.