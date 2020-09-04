مسؤول عسكري إيراني يعدد قدرات بلاده في التصنيع العسكري

قال مدير الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية الأدميرال أمير رستكاري، إن بلاده تعد ضمن الدول الخمس الأولى في العالم في مجال تصميم وتصنيع السفن الحربية السريعة.

ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن رستكاري أن صناعات وزارة الدفاع أصبحت اليوم قادرة على التصميم والتصنيع، في ظل كفاءة مهندسيها، ساعية إلى اعتماد الذكاء الصناعي والروبوتات، واستخدام أنظمة على شكل حرب شبكية، التي تعد أحد متطلبات حروب اليوم، ونصمم الأسلحة والمعدات وفقًا لذلك.

جاءت تصريحات الأدميرال رستكاري على هامش افتتاح معرض وزارة الدفاع الإيرانية، أمس الخميس.

وأكد أن بلاده نجحت في تصميم وتصنيع السفن السريعة والزوارق السريعة، التي تبلغ سرعتها 130 كم في الساعة، وهي زوارق راجمة للصواريخ كما أن إيران أضحت من بين الدول الـ 13 الأولى في العالم في تصميم وتصنيع الغواصات، ومن بين الدول الـ 20 الأولى في العالم في تصنيع أنواع المدمرات والبوارج الراجمة للصواريخ.

وتابع الأدميرال رستكاري بأن بلاده أحرزت اليوم تقدما كبيرا في مجال إنتاج محركات الديزل، خاصة بعد توطين محركي ديزل بقدرة 1300 حصان و900 حصان في البلاد، وإبرام عقود مع شركة سكك الحديد الإيرانية لتزويدها بعشر محركات.