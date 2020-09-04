نقل رئيس وزراء إيطالي سابق إلى المستشفى إثر إصابته بكورونا

قال حزب "فورزا إيطاليا"، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني نُقل إلى مستشفى في ميلانو لإجراء مزيد من الفحوصات بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأشار الحزب إلى إن حالته الصحية لا تدعو للقلق.

وخضع المسؤول البالغ من العمر 83 عامًا للعزل الذاتي في منزله، شمال ميلانو.

ولاحظ الحزب، أن برلسكوني متواجد الآن في مستشفى سان رافاييل "كإجراء وقائي".

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، يوم أمس الخميس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأكد أن المرض لن يشكل عائقا أمام مواصلة نشاطه السياسي.

وقال مؤسس حزب "فورزا إيطاليا"، "سأشارك في الحملة الانتخابية بمقابلات عبر شاشات التلفزيون وفي الصحف، وذلك بسبب القيود التي تفرضها عليّ إصابتي بفيروس كورونا".