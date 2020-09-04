إعلام: نتنياهو وافق على بيع أمريكا مقاتلات "إف-35" للإمارات

أفادت صحيفة أمريكية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يعارض حصول الإمارات العربية المتحدة، على مقاتلات متطورة من الولايات المتحدة.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، بأن نتنياهو وافق سرا على حصول الإمارات على مقاتلات "إف 35" الأمريكية، لرغبته الكبيرة في تحقيق انفراجة في تطبيع العلاقات مع أبو ظبي.

ونقلت عن مسؤولين مشاركين في المحادثات المشتركة، أن نتنياهو وافق سرا في المحادثات التي سبقت توقيع اتفاقية التطبيع بين بلاده والإمارات، على بيع الولايات المتحدة مقاتلات شبح من طراز F35s وEA-18G إلى الإمارات. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه على الرغم من موافقة نتنياهو نفسه، فإنه نفى مرارا وتكرارا التقارير الواردة في الصحافة العبرية، أن يكون قد منح الضوء الأخضر لواشنطن، لبيع مقاتلات مُتطورة لأبوظبي.

ولفتت إلى أن نفي نتنياهو المتكرر قد دفع الإدارة الأمريكية إلى إرسال وزير الخارجية، مايك بومبيو، للقائه في إسرائيل واستيضاح الأمر، ومن وقتها لم ينفِ نتنياهو موافقته على بيع مقاتلات F35 الأمريكية للإمارات.