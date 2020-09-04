غرق سفينة على متنها 43 شخصا و6000 بقرة بسبب الإعصار مايساك

أكد خفر السواحل الياباني اليوم وفاة عضو ثان من طاقم السفينة التي غرقت قبالة السواحل اليابانية وعلى متنها 43 شخصا و6000 بقرة.

وكانت السفينة قد غرقت مساء أمس الخميس وهي في طريقها من نيوزيلندا إلى الصين، بسبب تعطل محركها من جراء طقس عاصف في بحر الصين الشرقي.

ونقلت "رويترز" عن خفر السواحل الياباني اليوم الخميس إن أكثر من 40 من أفراد طاقم سفينة لشحن الماشية فُقدوا بعدما انقلبت السفينة التي كانت متجهة من نيوزيلندا إلى الصين في طقس عاصف في بحر الصين الشرقي.وأفاد خفر السواحل الياباني إن عضوا ثانيا من طاقم سفينة الشحن توفي بعد انتشاله فاقدا الوعي من المياه اليوم الجمعة.

وكان خفر السواحل قد ذكر أنه تم العثور على الرجل على بعد حوالي 120 كيلومترا شمال غربي جزيرة (أمامي أوشيما)، ونُقل إلى المستشفى. ونقلت وكالة كيودو عن خفر السواحل أن الرجل تُوفي لاحقا.

وقال إنه تم أيضا انتشال سترة نجاة وأبقار نافقة من نفس المنطقة، وإن البحث لا يزال مستمرا عن 41 آخرين من أفراد الطاقم المفقودين.

وتشارك ثلاث سفن وطائرة وغواصان في البحث عن السفينة (جلف لايفستوك 1) التي فُقدت يوم الأربعاء.

كانت السفينة التي تحمل قرابة 6000 بقرة قد أرسلت نداء استغاثة من منطقة إلى الغرب من جزيرة أمامي أوشيما في جنوب غرب اليابان يوم الأربعاء وسط رياح قوية وأمواج عاتية جراء الإعصار مايساك.

وأصدرت شركة الخليج للملاحة، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، بيانا يقول إن السفينة، التي ترفع علم بنما، مملوكة لها.