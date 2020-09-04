تركيا تعلق على فيديو توبيخ ماكرون لصحفي فرنسي في لبنان

وقال ألطون في تغريدات عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر": "قلقون للغاية بشأن رد فعل الرئيس الفرنسي غير المحترم على الصحفي في جريدة لوفيغارو جورج مالبرونو".
وأضاف "يحلم السيد ماكرون بعالم لا يخضع فيه للمراجعة أو للواقع، إنه يريد من المراسلين ألا يقوموا بعملهم لأن ذلك قد يزعجه".
Sayın Macron kendisinin eleştirilmediği, gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ediyor; gazetecilerin, kendisinin keyfini kaçıran haberler yapmadığı bir düzen istiyor; sırf kendisi çok arzuladığı için Libya’da bir savaş suçlusunun galip gelmesine tamah ediyor.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 3, 2020
وتابع "بالنظر إلى وحشية الشرطة الفرنسية ضد المراسلين خلال احتجاجات هذا العام، من الواضح أن فرنسا أصبحت مكاناً خطيراً بشكل متزايد على الصحفيين".
وانتشر مقطع فيديو للرئيس الفرنسي يوجه فيه توبيخا لصحفي فرنسي على نقل معلومات غير دقيقة حول عقوبات على عائلة الرئيس عون، تحسب تعبيره.
Soutien au journaliste Georges @Malbrunot grand reporter au @Le_Figaro.#Macron #Liban #Beyrouth pic.twitter.com/rwdAb5KMOn— Samuel Levy (@Levy_Bensussan) September 2, 2020
كما انتقد ماكرون عمل الصحفي جورج مالبرونو على نقل معلومات وتحليلات غير صحيحة عن علاقة فرنسا ببعض الأطراف اللبنانية، والتي تناقلتها بعض الصحف اللبنانية.
وقال ماكرون "ما فعلته هنا نظرا لحساسية الموضوع ونظرا لما تعرفه عن تاريخ هذا البلد، هو غير مسؤول... غير مسؤول تجاه فرنسا وغير مسؤول تجاه المهتمين هنا... وهو أمر خطير من الناحية الأخلاقية".
وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، احتمالية فرض عقوبات موجهة على السلطات اللبنانية في حال ثبوت فسادها.
وتابع "لن نغض الطرف عن ضرورة تقديم الدعم للشعب ولن نتوقف عن الاهتمام بالأزمة اللبنانية وفرنسا تحركت بعد وقوع الانفجار في مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس الماضي".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)