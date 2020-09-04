تركيا تعلق على فيديو توبيخ ماكرون لصحفي فرنسي في لبنان

علق رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخرالدين ألطون، على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وهو يوبخ صحفيا مرافقا له في الزيارة التي يقوم بها للبنان بعد تقرير كتبه.

وقال ألطون في تغريدات عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر": "قلقون للغاية بشأن رد فعل الرئيس الفرنسي غير المحترم على الصحفي في جريدة لوفيغارو جورج مالبرونو".

وأضاف "يحلم السيد ماكرون بعالم لا يخضع فيه للمراجعة أو للواقع، إنه يريد من المراسلين ألا يقوموا بعملهم لأن ذلك قد يزعجه".

Sayın Macron kendisinin eleştirilmediği, gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ediyor; gazetecilerin, kendisinin keyfini kaçıran haberler yapmadığı bir düzen istiyor; sırf kendisi çok arzuladığı için Libya’da bir savaş suçlusunun galip gelmesine tamah ediyor. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 3, 2020

وتابع "بالنظر إلى وحشية الشرطة الفرنسية ضد المراسلين خلال احتجاجات هذا العام، من الواضح أن فرنسا أصبحت مكاناً خطيراً بشكل متزايد على الصحفيين".

وانتشر مقطع فيديو للرئيس الفرنسي يوجه فيه توبيخا لصحفي فرنسي على نقل معلومات غير دقيقة حول عقوبات على عائلة الرئيس عون، تحسب تعبيره.

كما انتقد ماكرون عمل الصحفي جورج مالبرونو على نقل معلومات وتحليلات غير صحيحة عن علاقة فرنسا ببعض الأطراف اللبنانية، والتي تناقلتها بعض الصحف اللبنانية.

وقال ماكرون "ما فعلته هنا نظرا لحساسية الموضوع ونظرا لما تعرفه عن تاريخ هذا البلد، هو غير مسؤول... غير مسؤول تجاه فرنسا وغير مسؤول تجاه المهتمين هنا... وهو أمر خطير من الناحية الأخلاقية".