إيران تفتح المدارس غدا مع الإبقاء على جميع البروتوكولات الصحية

أعلن وزير التربية والتعليم الإيراني، محسن حاجي ميرزائي، عن إعادة فتح كافة المدارس في إيران، اعتبارا من يوم غد السبت، مع الإبقاء على جميع البروتوكولات الصحية.

ونقلت وكالة "إرنا" عن حاجي ميرزائي قوله "سيتم وضع مسافة متر واحد على الأقل بين الطلاب، كما ستستغرق كل حصة دراسية 35 دقيقة كحد أقصى".

وأكد حاجي ميرزائي أن صحة الطلاب وأسرهم واستمرار التعليم، تشكل أهم أولوياتنا في اتخاذ أي قرار في وزارة التربية والتعليم مضيفا، أن الانقطاع في التعليم له تداعيات نفسية سلبية على الطلاب وأخطار على المجتمع في المستقبل.

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع 118 حالة ليصل الإجمالي إلى 22044 وفاة، بينما بلغ مجمل الإصابات المؤكدة 382772.

وقالت سيما سادات لاري إن السلطات سجلت 2026 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.