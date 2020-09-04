وزير الصحة الإيراني: إذا انهار النظام الصحي فلن يكون هناك اقتصاد

قال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، إنه إذا انهار النظام الصحي فلن يكون هناك اقتصاد.

حث وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي أصحاب الاقتصادات الكبرى في العالم ألا ينسوا أن في غضون هذه الجائحة، إذا انهار النظام الصحي، وإذا جزع العاملون في القطاع الصحي، وإذا لم يكن هناك دواء ومعدات طبية، فلن يكون هناك اقتصاد أيضا.

وذكر نمكي، في منشور له على "إنستغرام"، "ألقيت أمس نظرة على الإحصائيات حول تأثير كورونا على اقتصادات الدول. وقارنت اقتصاد بلدنا إيران مع أقدم الاقتصادات والدولة المالكة لأقوى بنية تحتية للرعاية الصحية في أوروبا، أي بريطانيا. ووجدت أن اقتصاد هذه الدولة تقلص بنسبة 25٪ واقتصاد بلدنا الحبيب بنسبة 3.5٪".

وتابع "شعرت بالفخر والاعتزاز، لأننا في ذروة الحظر الجائر، حيث كان الجميع يتوقع انهيارنا، تمكننا من تخطي أسوأ بلاء ووباء في هذا القرن وخرجنا من هذا السباق غير المتكافئ كالعنقاء التي تنبعث من الرماد. وتحقق ذلك بعون من الله تعالى وبفضل دعوات عوائل الشهداء وأبناء الشعب الذين سطروا هذه الملحمة بقلوب مليئة بالإيمان وجهود مستمرة ليل نهار".