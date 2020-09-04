"قاتل حاملات الطائرات"... البحرية الصينية تنشئ أسطولا مسلحا هو "الأقوى في العالم"... صور

أشارت تقارير عسكرية وصحفية إلى أن القوى البحرية الصينية تعمل على إنشاء أسطول جديد مزود بسلاح يهدد بشكل خطير حاملات الطائرات الأمريكية.

وأشار تقرير صادر عن وزارة الدفاع لأمريكية مؤخرا إلى أن البحرية الصينية تعمل على تجهيز أسطول من الطرادات المزودة بصواريخ بالستية (ASBMs) أطلقت عليه اسم "قاتل حاملات الطائرات"، بسبب قوته الضاربة والهائلة.

وبحسب مجلة "forbes"، سيكون الأسطول الصيني هو الأسطول الوحيد في العالم المزود بهذه الصواريخ (من هذه الفئة)، على سفن حربية، عندها يمكن القول، بأن الأسطول الصيني هو "الأكثر تسليحا في العالم".

وبحسب "تقرير القوة العسكرية الصينية" لعام 2020 المقدم إلى الكونغرس الأمريكي، فإن الطراد الصيني الجديد الذي يحمل اسم "Type-055 Renhai Class"، سيكون قادرا على إطلاق صواريخ بالستية مخصصة للهجوم الأرضي، ما سيميز السفن الصينية عن غيرها من السفن حول العالم.

وتم تشغيل أول طراد من هذا النوع في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، وحتى اليوم تم إطلاق حوالي ثمانية طرادات من هذا النوع.

وتعد هذه الطرادات، والتي يزيد وزن الواحد منها عن 10 آلاف طن، سفن حربية خارقة مجهزة برادارات فائقة الضخامة، تعتمد على أنظمة التتبع الفضائية الصينية.

ABD Savunma Bakanlığı raporunda, Çin Donanmasının yeni 10.000 ton+ Type-55 Renhai sınıfı Kruvazörlerine Anti-gemi Seyir Füzeleri yanında Anti-gemi balistik füzeler de koyacağını belirtmiş. Chinese Navy Cruisers May Be First To Get Ballistic Missileshttps://t.co/V2otDwV0YS pic.twitter.com/AIgsxg5MIk — Angarali Muhendis (@AngaraliMhendis) September 3, 2020

وتم تزويد هذه الطرادات بـ 112 حجرة إطلاق للصواريخ تسمى "VLS" (نظام إطلاق عمودي). وهي تتفوق على مثيلاتها الأمريكية بمراحل عدة.

وتحمل هذه الطرادات صواريخ مضادة للسفن من نوع "CSS-5 Mod 5" بطول 35 قدما، مزود بدارة تحكم قادرة على المناورة بمدى يصل إلى 900 ميل ويهدف بشكل أساسي إلى تدمير حاملات الطائرات.

ونوهت الصحيفة إلى أن هذا الأسطول المسلح من شأنه أن يغير قواعد اللعبة في المحيط الهادئ ويوسع النفوذ الصيني في البحار بشكل كبير.