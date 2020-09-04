وزير الطاقة الروسي يفترض وصول متوسط سعر النفط عام 2021 إلى 65 دولارا للبرميل

أعلن وزير الطاقة الروسي، أليكسي نوفاك، اليوم الجمعة، أنه يفترض أن يصل متوسط سعر النفط عام 2021 إلى 65 دولارًا للبرميل.

موسكو- سبوتنيك . وعلى الرغم من ذلك يلتزم بتوقعات تتراوح بين 50 و 55 دولارًا للبرميل.

وقال نوفاك، خلال "القمة العالمية للصناعة والتصنيع-2020" (جي إم أي إس 2020): "افترض أن يصل متوسط سعر النفط عام 2021 إلى 65 دولارا".

وأضاف نوفاك "لكن توقعاتي هي أن متوسط سعر النفط سيكون 50-55 دولارًا للبرميل. التقلب بشكل عام قد ينتظرنا هذا السنة".

والجدير بالذكر أن القمة تجري هذا العام في الفترة 4-5 أيلول/سبتمبر، في نسخة افتراضية عبر الإنترنت، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".