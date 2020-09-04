قائد عسكري إيراني يتحدث عن "ذراع قوة" لبلاده في الدفاع الجوي

أكد قائد منطقة الدفاع الجوي بشمال غرب إيران، عباس عظيمي، في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة، عن تطور قدرات إيران في مجال الدفاع الجوي وعن "ذراع قوة" تستخدمها في البلاد.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أعلن عظيمي أن القدرات العسكرية الإيرانية المتخصصة في الدفاع الجوي قد حققت في الفترة الأخيرة "الاكتفاء الذاتي" من خلال تصنيع منظومات على درجة عالية من التطور.

ونوه القائد الإيراني في تصريحاته إلى أن القدرات الدفاعية الجويه في شمال غرب البلاد وصلت لمستويات عالية في مجال الحرب الإلكترونية والسيبرانية وفي مجالي أجهزة الإنذار والتشويش معتبرا أن هذه الأدوات تعتبر بمثابة "ذراع قوة" في جميع أنحاء البلاد.

وشدد عظيمي على أن مهام الدفاع الجوي تتمحور في حماية سماء إيران والمطارات والأماكن الحيوية في البلاد بسبب تعرض "العديد من مناطق النقل والموانئ والمطارات أثناء الدفاع المقدس للهجوم"، على حد تعبيره، وبناء عليه تم تطوير مهام الدفاع الجوي.

وبين القائد الإيراني أن بلاده قد حققت تطورا كبيرا في مجال الدفاع الجوي، في "مختلف المهام" وتوصلت إلى الاكتفاء الذاتي من خلال تصنيع المعدات بجهود العلماء الإيرانيين والشباب برغم الحظر المطبق على البلاد.