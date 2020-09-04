الدفاع البيلاروسية: تجمع التناوب لقوات الناتو المتمركزة في الدول المجاورة ازداد بـ17 مرة

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن تجمع التناوب لقوات حلف "الناتو" المتمركزة في الدول المجاورة قد ازداد حجمه في الأعوام الأخيرة بمقدار 17 مرة - ليصل إلى 10 آلاف عسكري.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان أصدرته الدفاع البيلاروسية في هذا الشأن: "في الأعوام الأخيرة، ازداد تجمع التناوب لقوات حلف الناتو المتمركزة في الدول المجاورة لبيلاروسيا بمقدار 17 مرة، ليصل تعدادها إلى 10 آلاف عسكري. وفي المنطقة المجاورة مباشرة لحدود الدولة البيلاروسية، تتمركز المعدات العسكرية والأفراد، بما في ذلك من صلب الجيش الأمريكي".

ووفقا للبيان، تشير وزارة الدفاع البيلاروسية إلى أنه خلال هذا العام وحده ازدادت المناورات والتدريبات المتعددة الجنسيات واسعة النطاق التي تقوم بتنفيذها القوات التابعة للدول الأعضاء في الناتو، في أراضي الدول الأعضاء في الناتو والمجاورة لبيلاروسيا، بمقدار 5 مرات.