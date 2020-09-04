تسجيل
19:00 GMT04 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    إنتاج لقاح ضد المرض الفيروسي كوفيد 19 في مصنع الأدوية بينوفارم بضواحي موسكو، أغسطس/ آب 2020

    "نقطة تحول فارقة"... دراسة مستقلة تؤكد نجاح اللقاح الروسي في توليد مناعة دون آثار ضارة

    © Sputnik . AFK Sistema
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    لقاح "سبوتنيك V" (26)
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/18/1046343393_0:262:3072:1990_1200x675_80_0_0_a26b4e04b56145716555b7ca0a6a44eb.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202009041046455373-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9/

    نجح لقاح "كوفيد 19" الروسي في تطوير استجابة مناعية مضادة لفيروس كورونا المستجد، في أجسام جميع المشاركين في التجارب المبكرة، ولم يتسبب بأي آثار ضارة خطيرة، وفقًا لدرسة نشرتها مجلة علمية شهيرة.

    اختبارات اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، أغسطس 2020
    © Sputnik /
    "ربما سياسية"... عالم فيروسات أردني عن الانتقادات التي تعرض لها اللقاح الروسي لعلاج كورونا
    وأنتج اللقاح أيضًا استجابة في الخلايا التائية –وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد جهاز المناعة على تدمير العدوى- وفقًا للنتائج الأولية من تجارب المرحلتين الأولى والثانية التي نُشرت، اليوم الجمعة، في مجلة "لانسيت" الطبية.

    وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن هذه النتائج تعد تأكيدا لتصريحات أدلى بها المسؤولون الروس سابقًا، قبل أن تراجع البيانات من قبل خبراء أجانب.

    وقالت الوكالة إنه رغم القيود المتعلقة بالتجارب، فإن البيانات التي تمت مراجعتها من قبل الأقران تعزز آفاق روسيا في السباق مع الولايات المتحدة والصين وأوروبا لتطوير اللقاح، بعد شكوك واسعة النطاق.

    انتقد مسؤولو الصحة في أماكن أخرى حول العالم، موافقة التنظيمية لموسكو، على بدء استخدام اللقاح، الشهر الماضي، قبل أن يمر بمرحلة التجارب الثالثة واسعة النطاق.

    وبحسب "لانسيت" فإن الدراسات في المرحلتين الأولى والثاني للقاح "سبوتنيك في"، كشفت عن توليد جميع المشاركين الـ76 أجسامًا مضادة للفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19".

    من جانبه قال كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي يدعم عملية تطوير وإنتاج اللقاح، إن

    نشر هذه النتائج يمثل "نقطة تحول" في أعقاب "الهجمات" على المشروع.

    إنتاج اللقاح الأول سبوتنيك V ضد كوفيد-19
    © Photo / Russian Direct Investment Fund
    روسيا تكشف موعد بدء تجارب اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19" في السعودية
    على جانب آخر، أعلن الصندوق، اليوم، أن النتائج الأولى للتجارب السريرية التي بدأت بعد تسجيل لقاح "سبوتنيك في" سيتم نشرها في المجلات العلمية تباعا خلال الشهرين القادمين.

    وبحسب الصندوق، فإن "النتائج الأولية للدراسة السريرية التي بدأت بعد تسجيل اللقاح وبمشاركة 40 ألف متطوع سيتم نشرها بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني".

    وبحسب ديميترييف، فقد تلقى الصندوق طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح المحلي ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن روسيا وافقت على إنتاج لقاحات لخمس دول، وأن القدرات المتاحة تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة كل عام.

    في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الوزير سيرغي شويغو، تلقي اللقاح المحلي المضاد "كوفيد 19". قالت الوزارة في بيان: "ردا على سؤال زملائه من الدول الأجنبية، قال شويغو إنه تلقى مؤخرا اللقاح المحلي ضد كورونا المستجد".

    سجلت وزارة الصحة الروسية يوم 11 آب/ أغسطس، اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك V"، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غامالي" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

    أجريت التجارب في مستشفيين روسيين واشتملت على 76 شخصًا من البالغين الأصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا. يستخدم اللقاح نوعين مختلفين من الفيروسات الغدية البشرية - وهي جراثيم غير ضارة نسبيًا تسبب نزلات البرد العادية - والتي تم تعديلها لتحمل بروتينات فيروس كورونا بغرض تحفيز الاستجابة المناعية.

    أخذ الباحثون بلازما نقاهة من 4817 شخصًا تعافوا من "كوفيد -19" بإصابات خفيفة أو معتدلة لمقارنة مناعة ما بعد التطعيم بالمناعة الطبيعية، وتبين أن استجابات الأجسام المضادة أعلى في أولئك الذين تلقوا اللقاح، وفقًا للبيانات.

    تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح سبوتنيك V
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح "سبوتنيك V"
    الموضوع:
    لقاح "سبوتنيك V" (26)

    انظر أيضا:

    يونيسف: شركات الأدوية مستعدة لإنتاج كميات غير مسبوقة من لقاحات كورونا
    منظمة الصحة العالمية: لا يتوقع انتشار لقاحات ضد كورونا حتى منتصف عام 2021
    روسيا تكشف موعد بدء تجارب اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19" في السعودية
    الكلمات الدلالية:
    روسيا, فيروس كورونا, لقاح
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المغنية والممثلة الأمريكية ليدي غاغا خلال تسلمها جائزة أفضل أغنية لعام 2020 (عن أغنية رين أون مي)، في حفل توزيع جوائز إم تي في الموسيقية لعام 2020، نيويورك 30 أغسطس 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    شويغو: الطبيعة يجب أن تستهدف أولئك الذين يسيئون إليها
    شويغو: الطبيعة يجب أن "تستهدف" الذين يسيئون إليها فقط
    أكاذيب يتم ترويجها حول إنقاص الوزن
    أكاذيب يتم ترويجها حول إنقاص الوزن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك