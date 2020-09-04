إسرائيل تعلن عن أول دولة ذات أغلبية مسلمة تفتتح سفارتها في القدس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة 4 سبتمبر/أيلول، عن افتتاح أول دولة ذات أغلبية مسلمة سفارتها في القدس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "كوسوفو ستكون الدولة الأولى ذات الأغلبية المسلمة، التي ستفتح سفارة في القدس".

وأضاف قائلا "هذا وأعلن أيضا أنه لاحقا للمشاورات التي أجريتها خلال الـ24 ساعة الأخيرة مع وزارة الخارجية وهيئة الأمن القومي وجهات أخرى، ستقيم إسرائيل وكوسوفو علاقات دبلوماسية بينهما".

وأشار نتنياهو إلى اتصال ترامب به بقوله "اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برئيس الوزراء نتنياهو خلال لقائه مع رئيس الوزراء الكوسوفي عبدالله هوتي، وهنأ الزعيمين على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وكوسوفو".

وتابع "كما أعلن رئيس الوزراء الكوسوفي خلال لقائه مع الرئيس ترمب أن بلاده ستفتح سفارة لها في القدس".

وتابع نتنياهو بقوله "كما قلت في الأيام الأخيرة، دائرة السلام والاعتراف بإسرلئيل تتوسع ومن المتوقع انضمام دول أخرى إليها".

وأشار نتنياهو أيضا إلى أن صربيا قررت أيضا نقل سفارتها إلى القدس اعتبارا من يوليو/تموز 2021.

وقال رئيس الوزراء نتنياهو:



"كوسوفو ستكون الدولة الأولى ذات الأغلبية المسلمة التي ستفتح سفارة في أورشليم.



كما قلت في الأيام الأخيرة - دائرة السلام والاعتراف بإسرلئيل تتوسع ومن المتوقع انضمام دول أخرى إليها". — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 4, 2020

​وأوضح بقوله "استمرارا للجهود التي بذلها رئيس الوزراء نتنياهو، من أجل توسيع العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية والاعتراف بالقدس كعاصمة إسرائيل، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم أن صربيا ستنقل سفارتها إلى أورشليم حتى شهر يوليو 2021".

وتابع بقوله "هذه هي الدولة الأوروبية الأولى التي ستفتح سفارة لها في القدس".

وأكمل بقوله "أشكر صديقي الرئيس الصربي فوتشيتش على قراره الاعتراف بالقدس كعاصمة إسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها".

واستدرك قائلا "وأود أن أشكر أيضا صديقي الرئيس الأمريكي ترامب على مساهمته الكبيرة في تحقيق هذا الإنجاز".

وقال نتنياهو: "سنواصل جهودنا الرامية إلى قيام دول أوربية أخرى بنقل سفاراتها إلى القدس".