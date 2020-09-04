أمريكا تعثر على مركبة فضائية صينية سرية في مدار قريب من الأرض

ذكرت القوات الجوية الأميركية، أنه تم العثور على المركبة الفضائية الصينية التجريبية المتعددة الاستخدام، والتي أطلقت اليوم الجمعة، ويعتبرها الخبراء الروس نظيرًا محتملًا للمكوك العسكري الأميركي السري "اكس-37بي" في مدار قريب من الأرض.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لمعطيات القوات الجوية الأمريكية، التي نشرت على الموقع المتخصص "سبيس-تراك.اورغ": "تم العثور على الجهاز الذي حصل على التصنيف الدولي "2020-063A" والرقم 46389 في فهرس الأجسام الفضائية في مدار بميل 50.2 درجة وبارتفاع أدنى 332 كيلومترًا وبحد أقصى 348 كيلومترًا".

China just launched an experimental space shuttle craft



ඇමරිකන් ගුවන් හමුදාව සතු X-37B යානය වැනි කුඩා ෂටල් යානයක් චීනය කක්ෂගත කර තිබෙනවා. Lonf March 2F රොකට්ටුවකින් මෙම යානය කක්ෂගත කරබවත්, නොබෝදිනකින් එය ගුවන්යානයක් මෙන් ගොඩබසිනු ඇති බවත් ෂින්හුවා පුවත්සේවය වාර්තා කරනවා. pic.twitter.com/uv4D8RY27t — @BizColombo (@BizColombo) September 4, 2020

من جانبها أعلنت المؤسسة الصينية للعلوم وتكنولوجيا الفضاء، اليوم، إطلاق حاملة الصواريخ "تشانغ تشنغ-2 اف" ذات المركبة الفضائية التجريبية القابلة لإعادة الاستخدام من قاعدة تسيوتسوان لإطلاق الصواريخ الفضائية والتي ستعود إلى الأرض بعد إمضائها فترة من الوقت في المدار. وأشارت الى أن "الجهاز مصمم لاختبار التقنيات التي يمكن إعادة استخدامها أثناء الرحلات الجوية وتقديم الدعم التكنولوجي في الاستكشاف السلمي للفضاء".

وكان رئيس معهد سياسة الفضاء، إيفان مويسيف، قد قال لوكالة "سبوتنيك" إن المعلومات الرسمية الضئيلة حول هذا الإطلاق تشير إلى احتمال أن الصين وضعت في المدار نظيرًا للمكوك العسكري الأمريكي السري "اكس-37بي".