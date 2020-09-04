روسيا وقطر تتبادلان وجهات النظر حول الأزمات السياسية في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الوزير سيرغي لافروف، ناقش مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني شؤون الشرق الأوسط ومسائل العلاقات الثنائية.

موسكو- سبوتنيك . وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "جرى تبادل الآراء حول عدد من مسائل الأجندة الشرق أوسطية، وتم الإعراب عن تأييد استمرار الحوار الدوري على مستوى الوزيرين بين الدولتين بشأن سبل التسوية السياسية للأزمات القائمة في المنطقة، وتوفير الأمن، والاستقرار، والتنمية المستدامة".

كما أكد البيان أن الجانبين الروسي والقطري أوليا اهتماما كبيرا لشؤون مواصلة تعزيز العلاقات الروسية - القطرية، بما في ذلك التواصل الدوري.

على جانب آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية استعدادها لتنظيم اجتماع آخر للفلسطينيين في موسكو.

وقالت في بيان: "تماشيا مع جهودنا للمساعدة في التغلب على الانقسام الفلسطيني الداخلي، ومن أجل تعزيز الاتجاه الإيجابي القائم، نؤكد من جديد استعدادنا المبدئي لتنظيم الاجتماع المقبل لجميع الفلسطينيين في موسكو".