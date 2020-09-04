تركيا: التصريحات الفرنسية الأخيرة تهدد السلام في شرق المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع التركيا، اليوم الجمعة، دعمها مباردة المحادثات العسكرية في شرق المتوسط، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التصريحات الفرنسية الأخيرة تعرقل جهود السلام.

#عاجل | #وزير_الدفاع_التركي: ندعم مبادرة البدء بمباحثات عسكرية الصادرة عقب محادثات الرئيس أردوغان مع أمين عام حلف شمال الأطلسي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 4, 2020

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار: "ندعم مبادرة البدء بمباحثات عسكرية، الصادرة عقب مباحثات الرئيس أردوغان مع أمين عام حلف شمال الأطلسي"، حسبما أفادت وكالة "الأناضول".

وفي نفس السياق اعتبر أكار أن "إطلاق فرنسا تصريحات من العراق، علاوة على وجودها بشرق المتوسط "لا يساهم في السلام والحوار".

#عاجل | #وزير_الدفاع_التركي يعتبر أن إطلاق فرنسا تصريحات من العراق علاوة على وجودها بشرق المتوسط "لا يساهم في السلام والحوار" — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 4, 2020

وأكد أكار، أنّ القوات المسلحة التركية تواصل تحمل مسؤولياتها وأداء مهامها شرقي البحر المتوسط، وأنها تؤيد الحوار في ذات الوقت.

على جانب آخر، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "جن جنونه" أمام تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والسورية وعلى الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.

وبحسب وكالة "رويترز"، أضاف جاويش أوغلو متحدثا عن ماكرون "وفي حالة الجنون هذه، أُسقط في يده. بعدها مباشرة قال إن سفننا احتكت بسفنه في شرق البحر المتوسط لكنه لم يستطع توثيق هذا وأصابه الخزي".

ودعمت فرنسا اليونان في شرق البحر المتوسط حيث انضمت إلى تدريبات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص وسط نزاع يوناني تركي على السيادة في مناطق تنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.