أمريكا: أعربنا عن قلقنا لروسيا بشأن حادث أصيب فيه جنودنا بسوريا... فيديو

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة عبرت عن قلقها لروسيا بشأن حادث في سوريا أصيب فيه عدد من الجنود الأمريكيين عندما اصطدمت مركبة عسكرية روسية بمركبتهم.

وبحسب وكالة "رويترز" قال أوبراين خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "تم إيصال الأمر إليهم (روسيا) بوضوح شديد، تم ذلك على المستوى المناسب".

أعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، وقوع حادث بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا، قائلة إنه ينتهك بروتوكولات تفادي التصادم.

وقال البيت الأبيض، إن الحادث الذي وقع في سوريا بين قوات الجيشين، تسبب فيه الجانب الروسي وأدى إلى إصابات بين عناصر الجيش الأمريكي، مضيفًا: "الجيش الأمريكي لا يريد التصعيد، لكن يملك الحق الكامل في الدفاع عن نفسه".

واتهم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون أوليوت، الجيش الروسي بخرق قواعد تفادي التصادم في سوريا وارتكاب حادث أسفر عن إصابة جنود أمريكيين.

وقال أوليوت:

اصطدمت سيارة روسية بمدرعة للتحالف (بقيادة الولايات المتحدة) في شمال شرق سوريا مما أدى إلى إصابة أفراد طاقم المدرعة.

فيما ردت وزارة الدفاع الروسية، بالقول إن المحاولة الأمريكية لمنع مرور دورية روسية في سوريا تنتهك الاتفاقات الثنائية القائمة بهذا الشأن.

وجاء في بيان للوزارة: "في انتهاك للاتفاقيات القائمة، حاول الجيش الأمريكي منع الدورية الروسية. وردا على ذلك، اتخذت الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروسية التدابير اللازمة لمنع وقوع الحادث ومواصلة تنفيذ المهمة".