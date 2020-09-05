روسيا: نشر واشنطن رؤوسا نووية ذات طاقة منخفضة "يزعزع الاستقرار" النووي

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، أن نشر الولايات المتحدة لرؤوس نووية ذات طاقة منخفضة هي من تزعزع استقرار الردع النووي العالمي وليس الإجراءات الروسية.

واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك تعليقا على تصريحات نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي روبرت سوفر، الذي اتهم فيها روسيا مؤخرا ببدء "سباق تسلح غير استراتيجي".

وقال أنطونوف لوكالة "سبوتنيك": "الرؤوس الاستراتيجية بمثل هذه التجهيزات (للولايات المتحدة) أصبحت، بالواقع "أسلحة ساحة قتال "، مشيرا إلى أن هذه الخطوات العملية هي التي تهدد استقرار الردع النووي العالمي وليس لما ينسب بعزم روسيا في زعزعت الاستقرار النووي".

وأشار السفير إلى أن مسؤولو البنتاغون يستخدمون الذرائع الاتهامية لتبرير سياسة واشنطن بتخفيض "عتبة" استخدام الأسلحة النووية، على وجه الخصوص الحديث يدور عن نشر رؤوس نووية ذات طاقة منخفضة. .

ودعا السفير ممثلي البنتاغون لإجراء حوار "مباشر" مع روسيا حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي.