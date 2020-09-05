ميلانيا ترامب تدافع عن زوجها بعد اتهامه بإهانة الشهداء العسكريين

علقت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، على ما نشرته صحيفة "أتلانتيك" نقلا عن مصادر، بشأن وصف ترامب للشهداء العسكريين بالخاسرين والمغفلين ورفض زيارة قبورهم في أوروبا.

وانتقدت السيدة الأمريكية الأولى استخدام الصحيفة مصادر مجهولة وقالت إن المقال ليس عملا صحفيا بل "نشاطا"، وأضافت أننا نعيش في وقت خطير للغاية، حيث يتم تصديق المصادر المجهولة قبل غيرها.

.@TheAtlantic story is not true. It has become a very dangerous time when anonymous sources are believed above all else, & no one knows their motivation. This is not journalism - It is activism. And it is a disservice to the people of our great nation. — Melania Trump (@FLOTUS) September 4, 2020

ورد بعض مشستخدمي تويتر على ميلانيا قائلين، إن كل مصدر إخباري رئيسي تقريبًا قد أكد المقال، بما في ذلك قناة فوكس نيوز اليمينية.

It's been confirmed by multiple outlets, including Fox News. It is what it is. pic.twitter.com/v8270ytM5R — Paul 👻 (@pablo_honey1) September 4, 2020

وأشاروا أيضًا إلى أن ترامب قد استخدم بالفعل هذا النوع من الإهانات بشكل علني، ما يحط من قدر الخدمة العسكرية للسناتور الراحل جون ماكين، وهو طيار سابق في البحرية وكان أسير حرب في فيتنام الشمالية لأكثر من خمس سنوات.