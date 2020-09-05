وزير الاستخابرات الإسرائيلي: سنعارض بشدة بيع طائرات "إف 35" للإمارات

أعلن وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، يوم أمس الجمعة، أن إسرائيل ستعارض بشدة بيع مقاتلات "إف - 35" وأسلحة متطورة أخرى إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقال كوهين، "نحن نعارض ذلك، لن نوافق على أي عقد بيع... وسنعمل ضد بيع أي سلاح من شأنه أن يضر بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل، بما في ذلك إف-35".

وجاءت تصريحات الوزير في الوقت الذي نقل الإعلام، عن استعداد إسرائيل والإمارات لحضور حفل توقيع اتفاق التطبيع في واشنطن في غضون الأيام العشرة المقبلة.

وأيد كوهين تصريحات نتنياهو بشأن "إف-35" قائلا: "حضرت اجتماعات مجلس الوزراء. وتحدثت اليوم مع رئيس الوزراء الذي قال بشكل قاطع إنه لا يوجد اتفاق (حول الأمر) ولم يوافق على ذلك".

في وقت سابق، نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، الذي أفاد بأنه وافق سرا على تزويد الإمارات بمقاتلات الشبح المتطورة إف-35، على الرغم من أنه أعرب عن معارضته لذلك بالعلن.

وبصدد حفل التوقيع، ذكر تقرير "القناة 12"، أن احتمال عقده يوم 13 سبتمبر/أيلول، الذي يوافق الذكرى السابعة والعشرون لتوقيع البيت الأبيض على اتفاقيات أوسلو عام 1993 بين إسرائيل والفلسطينيين.