وفاة 11 شخصا في انفجار أجهزة تكييف داخل مسجد

أعلنت الشرطة في بنغلاديش، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي وقع بسبب انفجار بمسجد خارج العاصمة دكا، إلى 11 شخصا.

وبحسب صحيفة "إنديا توداي"، قال ضابط الشرطة زايد العلم إن الانفجار وقع مساء الجمعة عندما كان المصلون على وشك الانتهاء من صلاة العشاء في مسجد بيت الصلاة الجامع في مقاطعة نارايانجانج، التي تبعد حوالي 25 كيلومترا جنوب دكا.

وأضاف أن 37 من أصل 40 ضحية، أصيبوا بإصابات بالغة، ونقلوا على وجه السرعة إلى معهد الحروق والجراحة التجميلية التخصصي الحكومي في دكا.

وقال الطبيب بارثا سانكار بول للصحفيين إن 10 أشخاص لقوا حتفهم في المستشفى خلال الليل.

وقالت سامانتا لالسين مديرة المعهد للصحفيين إن طفلا عمره سبع سنوات احترق حوالي 95% من جسده قد توفي بالمستشفى، مضيفة أن حالة معظم الضحايا خطيرة.

وأوضح أفراد إدارة الدفاع المدني ومكافحة الحرائق الذين قاموا بإخماد الحريق، أن الانفجار ربما يكون سببه تسرب غاز.

وأضاف عبد الله العارفين، وهو مسؤول بإدارة مكافحة الحرائق "نشتبه في تراكم غاز التكييفات داخل المسجد، بأحد الخطوط قد تسبب في الانفجار".​