"طالبان": تحديد موعد انطلاق المحادثات الأفغانية مساء اليوم

قالت حركة طالبان إن موعد انطلاق محادثات السلام بين الأطراف الأفغانية سيتضح اليوم السبت، بعد أشهر من التعثر منذ توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء حالة الحرب والبدء في محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "1 تي في" الأفغانية، نقلا عن الناطق باسم المكتب السياسي لطالبان، سهيل شاهين، في تصريحات خاصة، أن "موعد بدء المحادثات الأفغانية سيتضح مساء اليوم".

وتابع أن "الفريق التفاوضي برئاسة الملا برادر وصل إلى قطر"، مشيرا إلى أن "جهودا تبذل لتذليل بعض العقبات الفنية وتحديد موعد بدء المحادثات".

جاء ذلك بعد أيام من إعلان الحكومة الأفغانية أنها أنهت عملية إطلاق سراح الغالبية العظمى من عناصر طالبان المعتقلين لديها.

وكان مصير هؤلاء السجناء وكذلك معتقلي قوات الأمن لدى طالبان من العقبات الرئيسية لبدء المفاوضات التي أرجئت مرات عدة، بين المتمردين والحكومة الأفغانية التي تعهدت القيام بتبادل سجناء قبل ذلك.

ووافقت الحكومة في وقت سابق على إطلاق سراح 400 من العناصر البارزة في الحركة بعد استشارة المجلس الأعلى للقبائل المعروف باسم لويا جيرغا.

وفي نهاية شباط/فبراير الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عاماً من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل الأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5000 من طالبان فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى.

وترفض طالبان وقف إطلاق النار قبل الشروع في المحادثات.