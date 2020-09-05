الحزب الحاكم في الجبل الأسود يقر بخسارته في الانتخابات البرلمانية

أعلن الحزب الحاكم في دولة الجبل الأسود، حزب "القوى الديمقراطية للاشتراكيين"، اليوم السبت، خسارته في الانتخابات البرلمانية.

بلغراد- سبوتنيك وجاء في بيان الحزب: "بحسب التقييمات، الحزب الديمقراطي للاشتراكيين يبقى حزبا سياسيا قويا في الجبل الأسود، إلا أننا لا نتمكن من تشكيل الغالبية البرلمانية، وبالتالي الحكومة الجديدة مع أحزاب الائتلاف الحالية".

وتابع البيان "بحسب نتيجة الانتخابات فقد خسرنا".

ويذكر أن المجلس الأعلى لحزب القوى الديمقراطية للاشتراكيين عقد اجتماعا لبحث نتائج الانتخابات بتاريخ 30 أغسطس/ آب.