وزير الدفاع الإيراني: المقاومة لا تعترف بالحدود ولا ندعم الفصائل فقط

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، إن جبهة المقاومة لا تعترف بالحدود الجغرافية، معتبرا دعم بلاده للمقاومة لا يقتصر على فصائل المقاومة فقط بل يتضمن أيضا القضايا الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن حاتمي قوله "الإمبراطورية الإعلامية المعادية تسعى للإيحاء بأن قدرة ونفوذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المستوى الإقليمي منحصر بدعم المقاومة فقط".

وأضاف "تعريفنا للمقاومة رفيع جدا ويعني جبهة المقاومة التي لا تعرف الحدود الجغرافية، لذا فإن إيران لا تعتبر دعم المقاومة مقتصرا على دعم فصائل المقاومة بل تتضمن أيضا في أبعادها القضايا الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية".

وتابع "إيران ردا على الهجمات الكثيرة والتي لا توصف من قبل جبهة الاستكبار التي تعرضت لها، سعت لتعزيز وتقوية عناصر جبهة المقاومة وجعلها معتمدة على نفسها ومكتفية ذاتيا".

وأضاف "تصور العدو خطأ بأنه بفرض الحظر على إيران، فإن محور المقاومة سيشهد أفولا لكنهم لم يعلموا بأن جبهة المقاومة حققت تقدما متوازنا وأصبحت قوية في جميع الأصعدة".