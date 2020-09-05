برلماني روسي يصف موقف ترامب إزاء ملف نافالني بالبناء

أكد رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء الوضع القائم حول المعارض الروسي ألكسي نافالني حتى الآن بناء ومتريث.

موسكو - سبوتنيك. وقال سلوتسكي لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت:

"موقف ترامب حتى الآن متريث وبناء، إنه لا يتسرع في توجيه الاتهامات الفارغة لروسيا في الوضع المرتبط بنافالني قبل حصوله على أدلة ما من الجانب الألماني، ولكن من غير المستبعد أن تصريحاته مراوغة سياسية".

وأعاد للأذهان أنه على الرغم من عدم تقديم لندن أدلة قاطعة على تسميم سكريبال عام 2018، لم يمنع ذلك واشنطن من توجيه تهم مباشرة لموسكو.

وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يملك حتى الآن أي دليل يشير إلى تورط روسيا في "تسميم" المعارض أليكسي نافالني.

وأجاب ترامب ردا على سؤال حول "تسميم" نافالني، اليوم السبت، بهذا الصدد: "ليس لدينا أي دليل حتى الآن لكنني سأدرس (هذه المسألة)، أعتقد أننا يجب أن ننظر في هذا الأمر بجدية بالغة وأعتقد أننا سنفعل ذلك، إذا كان الأمر كذلك".