لوكاشينكو: الاتفاقيات الحكومية بين موسكو ومينسك تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن الاتفاقيات بين مينسك وموسكو تعطي نتائج إيجابية على الاقتصاد البيلاروسي.

موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس لوكاشينكو خلال اجتماع في مينسك لبحث الشؤون الاقتصادية: "يجب الإقرار بأن الاتفاقيات الحكومية والمشاورات مع روسيا تعطي نتائج إيجابية".

وأكد الرئيس البيلاروسي أن عمل اقتصاد البلاد يعتبر مسألة أولوية.

وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجي الروسي، ألكسندر غروشكو، خلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إديرير، ضرورة تسوية الوضع في بيلاروسيا دون تدخلات خارجية في العملية السياسية في البلاد.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في التاسع من آب/أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.

وكان رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، قد أكد في وقت سابق، أن بولندا وجمهورية التشيك وليتوانيا وأوكرانيا، تتدخل في شؤون البلاد وتقوم بإدارة الاحتجاجات.

وحذرت روسيا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس، بما في ذلك والدعوات العلنية للاحتجاجات المناهضة للحكومة.