روحاني: لو كانت أمريكا إنسانية لأزالت الحظر في ظل كورونا

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن أمريكا لو كانت إنسانية في سلوكها لأزالت الحظر ضد بلاده في ظل تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن الرئيس قوله، خلال اجتماع لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد اليوم السبت، "لو كانت أمريكا إنسانية في سلوكها لأزالت الحظر ضد إيران (في ظل تفشي فيروس كورونا) لكنها على العكس من ذلك فرضت خلال الأشهر السبعة الماضية المزيد من الحظر ولم يبادر أحد ولا أي دولة صديقة لمساعدتنا".

وأضاف "لقد توصلنا خلال الأشهر السبعة هذه إلى مسألة أن نعتمد على أنفسنا في القطاع الصحي".

وتابع الرئيس "وسائل الإعلام الأجنبية تقول إن كوادرنا الصحية بلغت حالة الاستنزاف والإرهاق. لا ليس الأمر كذلك وهم يبذلون جهودهم بكل إخلاص وتفان".

وأضاف "وسائل الإعلام الأجنبية لن تنجح في عملها وإلا لقالت ولو مرة واحدة إن أمريكا ترتكب الإجرام في فرضها الحظر على الشعب الإيراني".