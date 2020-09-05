أمريكا تعتزم وضع شركة صينية على القائمة السوداء والشركة تنفي صلتها بالجيش

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس ما إذا كانت ستضيف أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق إلى القائمة السوداء التجارية، وذلك في وقت تصعد فيه الولايات المتحدة حملتها على الشركات الصينية.

وقالت متحدثة باسم البنتاغون إن الوزارة تعمل مع وكالات أخرى لتحديد ما إذا كانت ستتخذ هذه الخطوة ضد المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (إس.إم.أي.سي)، الأمر الذي سيجبر الموردين الأمريكيين على السعي للحصول على رخصة خاصة، من الصعب الحصول عليها، قبل الشحن لهذه الشركة.

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت إنها "في حالة صدمة شديدة" بعد سماع هذا النبأ لكنها مستعدة للتواصل مع الوكالات الحكومية الأمريكية على أمل حل أي مشكلة.

وأضافت الشركة في بيان اليوم أنها لا تربطها أي صلة بالجيش الصيني. وفقا لوكالة "رويترز".

وانخفضت الصادرات من الصين إلى الولايات المتحدة في فترة الأشهر الأربعة الممتدة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان من العالم الحالي بنسبة 18.2%، لتصل إلى 100.36 مليار دولار أمريكي، بينما وردت الولايات المتحدة البضائع إلى الصين فقط بـ 36.7 مليار دولار، وهو 5.9% أقل من نفس الفترة من العام الماضي.