"استخدام القوة المالية"... ممثل اليهود في البرلمان الإيراني يعلق على "آلية الزناد" الأمريكية

علق ممثل الطائفة اليهودية في البرلمان الإيراني، همايون سامه يح نجف آبادي، اليوم السبت، على استخدام "آلية الزناد" ضد إيران.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أكد ممثل الطائفة اليهودية في البرلمان الايراني، أن سمعة أميركا "قد تبددت" وأنها لن تستطيع تحقيق أهدافها باستخدام "آلية الزناد".

واعتبر البرلماني الإيراني أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المرحلة تتمثل فقط بـ "استخدام القوة والقدرات المالية"، ليس فقط ضد غيران، بل حتى في مواجه دول العالم الأخرى.

وشدد البرلماني على أنه ليس لأمريكا "أي حق" باستخدام آلية الزناد ضد بلاده، لأنها "خردت بشكل أحادي" من الاتفاق النووي.

وأكد البرلماني على أن طهران، وبرغم المشكلات الكبيرة والحظر الاقتصادي الذي تطبقه أمريكا، بقيت ملتزمة بتعهداتها وتوقيعها على المعاهدة.

وحول عدم موافقة مجلس الأمن على تمديد حظر السلاح عن أمريكا، اعتبر البرلماني أن هذه النتيجة تثبت أن "سمعة أمريكا قد تبددت"، مستبعدا دعم أوروبا لهذه السياسة.