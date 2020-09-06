ألمانيا: نأمل ألا يجبرنا موقف موسكو بشأن نافالني على تغيير موقفنا من "التيار الشمالي-2"

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن أمله في ألا تجبر تصرفات روسيا فيما يتعلق بالتحقيق في قضية المعارض الروسي الكسي نافالني، برلين "على تغيير موقفها بشأن مشروع "التيار الشمالي-2".

موسكو - سبوتنيك. وقال هايكو ماس، لصحيفة ألمانية مساء السبت: "على أي حال، آمل ألا يجبرنا الروس على تغيير موقفنا بشأن مشروع "التيار الشمالي-2"، وأولئك الذين يطالبون بذلك يجب أن يكونوا على دراية بالعواقب".

وأضاف: "تشارك أكثر من 100 شركة من 12 دولة أوروبية في مشروع "التيار الشمالي-2"، نصفهم - من ألمانيا".

وتابع ماس: "حصر النقاش الآن حصريا بشأن مشروع "التيار الشمالي-2 لا يتفق مع ما حدث".

يشار إلى أن الحكومة الألمانية أعلنت يوم 2 أيلول/سبتمبر أن خبراء مختبر وزارة الدفاع أكدوا أن المعارض الروسي الكسي نافالني الذي يتلقى العلاج في مستشفى "شاريتيه" قد تعرض لتسميم بمادة من مجموعة المواد السامة المعروفة بـ "نوفيتشوك".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن موسكو ليس لديها ما تخفيه بشأن الموقف مع اليكسي نافالني، وفي نفس الوقت روسيا لم تحصل، حتى الآن، من الجانب الألماني على معلومات جديدة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الوزاري لدول البريكس "ليس لدينا ما نخفيه. دعني أذكر أنه بمجرد أن شعر اليكسي نافالني بتوعك على متن الطائرة، تم اتخاذ تدابير فورية من هبوط اضطراري للطائرة وكانت سيارة إسعاف تنتظره في المطار، والتي نقلته على الفور إلى المشفى وهناك تم وضع جهاز تنفس اصطناعي له على الفور".