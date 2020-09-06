كانوا يستعرضون حبا في ترامب فغرقت قواربهم… نداءات استغاثة لإنقاذ أمريكيين بولاية تكساس (فيديو)

تعرضت عدة قوارب شاركت في عرض ببحيرة ترافيس في ولاية تكساس الأمريكية دعما للرئيس دونالد ترامب للغرق أمس السبت.

وقال مسؤولون محليون إن عددا كبيرا من القوارب شاركت في العرض مما أسفر عن توليد موجات أدت إلى غرق أربعة قوارب على الأقل واصطدام مجموعة أخرى بصخور، بحسب رويترز.

Several boats sank during an event billed as a "Trump Boat Parade" on Lake Travis near Austin, Texas.



Travis County Fire and EMS dispatchers described "very rough" conditions on the lake. https://t.co/JZrQpjfbAl pic.twitter.com/876p191c2F — ABC News (@ABC) September 6, 2020

وأوضح المسؤولون أن الحوادث، التي وقعت بالبحيرة التي تعد مقصدا شهيرا لركوب القوارب والصيد والسباحة وغيرها من الأنشطة، لم تسفر عن سقوط مصابين.

نداءات الاستغاثة

وقالت كريستين دارك مسؤولة العلاقات العامة بمكتب قائد شرطة مقاطعة ترافيس "شارك عدد استثنائي حقا من القوارب...غرقت عدة قوارب".

Several vessels sink during Trump supporters’ boat parade in Texas https://t.co/TUmv6Vh5LJ pic.twitter.com/To7O9vGnjc — Globalnews.ca (@globalnews) September 6, 2020

Trump supporters hold boat parade at Texas lake, reports of boats sinking https://t.co/RT207V9xIH | via @NewsNationNow pic.twitter.com/Jesd5okvb2 — Austin Kellerman (@AustinKellerman) September 6, 2020

وقالت دارك إن الشرطة نشرت عددا إضافيا من الضباط في ظل توقعات بزيادة عدد القوارب مضيفة أنهم لا يزالون يتلقون عددا كبيرا من نداءات الاستغاثة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2020.