إيران توضح دورها الحقيقي في سوريا وتتحدث عن قانون "قيصر"

ردت البعثة الإیرانية لدی الأمم المتحدة، علی بعض "القضایا التي تناولتها مجلة نیوزویك الأمریكیة حول أهداف الولایات المتحدة من التواجد في سوریا، ودور إیران في هذا البلد العربي".

وقالت ممثلیة إیران لدی الأمم المتحدة، في بیان لها، إن "دور إیران فی سوریا یقتصر علی مساعدة الشعب السوري وحكومته في مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار والأمن"، مضيفة أن "هذا هو حق الشعب السوري غیر القابل للتصرف وحاجته الأساسیة، وخلافا لمزاعم الولایات المتحدة، کانت الآلیة الوحیدة الفعالة لسوریا في السنوات التسع الماضیة هي عملیة أستانا للسلام، والتي تشمل التعاون بین إیران وروسیا وترکیا وسوریا"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا".

وتابعت أن "الولایات المتحدة هي متدخل غیر مدعو في المنطقة وفي سوریا، ولم تفعل شیئا سوی زیادة انعدام الأمن وتسببت المزید من المعاناة للشعب السوري. دعمت الولایات المتحدة وحلفاؤها الجماعات المتطرفة في سوریا علنًا لسنوات، بما في ذلك جبهة النصرة وأحرار الشام وجماعات إرهابیة أخری. وفی الآونة الأخیرة، تم فرض عقوبات جدیدة تسمی "قیصر" علی الشعب السوري الذي مزقته الحرب. هذه التصرفات تجعل دموع التماسیح الأمریكیة للشعب السوري عدیمة الجدوی".

وقالت إن "إیران وسوریا شریكان استراتیجیان منذ أکثر من أربعة عقود، وکان هذا التحالف عقبة رئیسیة أمام العداء الأجنبي في المنطقة. تفخر إیران بمواصلة مساعدة الحكومة السوریة في الحفاظ علی وحدة أراضیها وحمایة شعبها من الجماعات الإرهابیة".