توجيهات في كيوشو اليابانية بإخلاء المنازل خشية الإعصار "هايشن"

حثت السلطات اليابانية السكان في الجنوب على البحث عن ملجأ خشية الأضرار المتوقعة للإعصار هايشن.

وبحسب وسائل إعلام، حذر مسؤولون من هطول قياسي للأمطار وهبوب رياح قوية.

ويقترب الإعصار من منطقة كيوشو ما دفع السلطات إلى بث تحذيرات لإجلاء أكثر من سبعة ملايين ساكن.

ودعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى اجتماع طارئ للحكومة لتنسيق استجابتها للعاصفة فيما أصدرت السلطات توجيهات للسكان في أنحاء جزيرة كيوشو الجنوبية بإخلاء منازلهم.