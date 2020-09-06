لقاء بين أردوغان والسراج في إسطنبول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، في مدينة إسطنبول، رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج.

وأكدت الرئاسة التركية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع"تويتر" أن الاجتماع بين أردوغان والسراج عقد وراء الأبواب المغلقة في قصر وحيد الدين.

President @RTErdogan met with Chairman of the Presidential Council of Government of National Accord of Libya, Fayez Al Sarraj, at Vahdettin Mansion in Istanbul. pic.twitter.com/dsixeSU0UY — Turkish Presidency (@trpresidency) September 6, 2020

وعقد أردوغان والسراج عدة لقاءات ثنائية، كان آخرها منتصف شهر أغسطس/آب الماضي، حيث وقّعت الحكومة التركية، وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وقالت وزيرة التجارة التركية إن بلادها "وقعت مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية"، مؤكدة أن "التفاهمات تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية".

#عاجل | وزيرة التجارة التركية: وقعنا مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 13, 2020

وتقدم تركيا دعما عسكريا إلى حكومة الوفاق في صراعها ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد.