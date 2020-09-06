البابا فرنسيس: النميمة أسوأ من كورونا وينبغي تجنبها

قال البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إن النميمة أسوأ من فيروس كورونا ومن الممكن استخدامها لتقسيم الكنيسة الكاثوليكية.

ودعا البابا خلال عظته الأسبوعية من نافذته المطلة على ساحة القديس بطرس، دعا إلى الابتعاد عن النميمة "رجاء يا إخوتي وأخواتي.. دعونا نبذل جهدا للكف عن النميمة.. إنها وباء أسوأ من كوفيد19"، وفق وكالة"رويترز".

وأضاف "الشيطان هو النمّام الأكبر. ودائما ما يقول أشياء سيئة عن الآخرين لأنه الكاذب الذي يحاول شطر الكنيسة".

وأشار إلى أنه "إذا حدث خطب ما، فالتزم الصمت وصلي من أجل الأخ أو الأخت التي ترتكب الخطأ، ولكن حذار من النميمة".