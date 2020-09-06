طعن رجل في باريس وفرار المهاجم

وقعت عملية طعن لشخص قرب محطة الشمال في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، وتمكن المهاجم من الفرار.

وتواصل الشرطة البحث عن منفذ الهجوم الذي تمكن من الفرار، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" العربية.

Paris : Un homme a été égorgé en pleine Gare du Nord. Son pronostic vital est engagé L'agresseur a pris la fuite#ensauvagement #garedunord pic.twitter.com/tdmygWrEhl — Alex (@AlexLeroy90) September 6, 2020

ويظهر مقطع فيديو منتشر على "تويتر" دماء تلطخ أرضية محطة الشمال في باريس، بينما تقوم الشرطة بمحاصرة موقع الحادث، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.

France: Knife attack at Gare du Nord, Paris leaves one in serious condition https://t.co/BosLkFqgY3 — Raphael Gluck (@einfal) September 6, 2020

وقال وزير الداخلية الفرنسي إنه يتابع عن كثب حادثة الطعن، مشيرا إلى أن الشرطة تواصل جهودها للقبض على المهاجم، وأن الشخص الذي تم طعنه حالته خطرة، بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" العربية.

وأعلنت الشرطة البريطانية، في وقت سابق اليوم الأحد، أن رجلا قتل وأصيب آخر وامرأة بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 5 أخرين في سلسلة من حوادث الطعن في برمنجهام بوسط إنجلترا.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز "يمكننا الآن أن نؤكد أننا بدأنا تحقيقا في جريمة قتل عقب أحداث الليلة الماضية"، وأضافت "رجل توفي وأصيب رجل وامرأة بجروح خطيرة. وأصيب 5 آخرون أيضا".