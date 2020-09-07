ظريف يلتقي نظيره السويسري في طهران ويبحث معه آخر التطورات

بحث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ونظيره السويسري إيغناسيو كاسياس، اليوم الاثنين، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة طهران، آخر التطورات في المنطقة والعالم.

وأفادت الخارجية الإيرانية، في بيان لها ، أن "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقبل نظيره السويسري إيغناسيو كاسياس في مقر وزارة الخارجية في العاصمة طهران، وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وكان وزير الخارجية السويسري قد وصل صباح السبت الماضي، إلى إيران حيث توجه إلى مدينة أصفهان وسط البلاد، والتقى وزير الخارجية السويسري رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف يوم أمس الأحد.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أوضح في تصريح الجمعة، أن جدول لقاءات وزير الخارجية السويسري سينجز يومي الأحد والاثنين خلال لقائه مع الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية وبعض كبار المسؤولين الآخرين، وذلك في الذكرى المئوية للعلاقات الإيرانية السويسرية.

وحول المحاور الرئيسية لمحادثات وزير الخارجية السويسري في طهران، قال خطيب زاده، إن المحاور الرئيسية لمباحثاته ولقاءاته ستكون التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وكذلك القضايا المتعلقة بالقناة المالية السويسرية.