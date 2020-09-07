إسرائيل تؤكد استمرار العمل ضد التموضع الإيراني في سوريا وتعاظم قوة "حزب الله"

أكد قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أمير برعام، الاستمرار في العمل ضد "التموضع الإيراني في سوريا، وتعاظم قوة "حزب الله" في لبنان".

وقال برعام، خلال اجتماع مع رؤساء السلطات المحلية ومدراء مستشفيات الشمال لتقييم الأوضاع الأمنية ومناقشة تحديات الفترة المقبلة، "لقد حققنا حتى الآن الإنجازات الأمنية التي حددناها لأنفسنا، بما في ذلك منع حزب الله من الإنجازات، والحفاظ على الروتين المدني والسياحة في الشمال، وفتح العام الدراسي بشكل اعتيادي، ومواصلة النشاطات ضد التموضع الإيراني في سوريا، وضد تعاظم قوة حزب الله في لبنان".

وأضاف أن "الوضع الأمني لم ينته بعد وسنواصل حالة الجاهزية العملياتية المعززة أيضا في الأسابيع المقبلة"، مؤكدا استعداد الجيش لجميع السيناريوهات في الشمال.

قائد المنطقة الشمالية: لقد حققنا حتى الآن الإنجازات الأمنية التي حددناها لأنفسنا بما في ذلك منع الإنجازات من #حزب_الله والحفاظ على الروتين المدني والسياحة في الشمال وفتح العام الدراسي بشكل اعتيادي، ومواصلة النشاطات ضد التموضع الإيراني في #سوريا ، وضد تعاظم قوة حزب الله في #لبنان pic.twitter.com/traLS4OZQP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 6, 2020

​وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعا المجتمع الدولي إلى مواجهة النظام الإيراني لوقف برامجه النووية، مؤكدًا أن طهران تشكل خطرا على العالم برمته. وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مع مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، وروبرت أوبراين، في القدس الغربية: "على جميع الدول مواجهة النظام الإيراني لوقف برامجها النووية".