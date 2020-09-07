إيران تتحدث عن خطأين ارتكبتهما الإمارات وتكشف قرارا أبلغته إلى الدول العربية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن بلادها "لن تساوم على أمنها القومي"، موضحة أن "الإمارات ارتكبت خطأين بتطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي: "الإمارات ارتكبت خطأين بتطبيعها مع إسرائيل، الأول حول إدراك الوضع الراهن والثاني متعلق بالحسابات الاستراتيجية"، مضيفا "بلادنا لن تساوم على أمنها مع أي طرف آخر"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأوضح أن بلاده جادة "بشأن الأمن ومواجهة أي تهديد تتعرض له، وأبلغنا الدول العربية بموقفنا هذا"، مشيرا أيضا إلى أن بلاده "تسعى إلى سياسية متزنة مع دول الجوار" مؤكدا: "لدينا سياسية حسن الجوار".

وكان المرشد الأعلى في إيران، آيه الله علي خامنئي، وصف قرار الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل بالخيانة. وقال خامنئي، في كلمة نقلها حسابه على "تويتر" إن "الإمارات العربية المتحدة خانت العالم الإسلامي، والشعوب العربية، وبلدان المنطقة وفلسطين أيضا، طبعاً لن تستمرّ هذه الخيانة طويلاً، لكنّ وصمة عارها ستبقى على جباههم. آمل أن يصحو الإماراتيون سريعاً ويعوضوا الخطوة التي قاموا بها".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".