خارجية إيران عن عمليات تركيا العسكرية: السيادة العراقية "خط أحمر"

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنها تعتبر السيادة العراقية "خطاً أحمر"، وذلك بعد عمليات عسكرية تركية على الأراضي العراقية نددت بها حكومة بغداد واعتبرتها انتهاكا للسيادة.

طهران - سبوتنيك. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أن "هناك جماعات كردية إرهابية تستغل مناطق الحدود المشتركة بين تركيا والعراق وتشن هجمات من داخل الأرضي العراقية وتهاجم الشعب العراقي الأعزل أيضا".

وأضاف: "نحن أيضا نرفض أن تتعرض السيادة العراقية للانتهاك الخارجي، ولكن لا نقبل بوجود الإرهابيين على الحدود".

وعاد وأكد مجددا: "نعتبر السيادة العراقية خطا أحمر ونرفض انتهاكها".

وأكدت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت الماضي، استمرار عملية "مخلب النمر"، التي تم إطلاقها في 16 يوتيو/حزيران الماضي في منطقة هفتانين شمالي العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تضعه تركيا على قائمة التنظيمات الإرهابية، مبينة أنه تم تحييد 320 عنصراً من التنظيم منذ انطلاق العملية وحتى الآن.

وقالت الدفاع التركية، في بيان، "عملية مخلب النمر التي أطلقت في منطقة هفتانين شمالي العراق مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها".

وأضاف البيان: "جرى حتى الآن تحييد 320 عنصراً من حزب العمال الكردستاني ضمن إطار هذه العملية المتواصلة شمالي العراق".

وأشار البيان إلى أن: "قوات الكوماندوز التركية التي كبدت حزب العمال الكردستاني خسائر كبيرة خلال العمليات الجوية والبرية نفذت في الوقت نفسه عمليات تمشيط وبحث مكثفة في منطقة العمليات التي انتقلوا إليها من خلال الغارات الجوية".

ولفت البيان إلى أن: "قوات الكوماندوز التركية استكملت عمليات التمشيط والبحث بنجاح في كامل منطقة العمليات شمالي العراق".