ألمانيا: من السابق لأوانه الحديث عن وقف "نورد ستريم 2" بسبب وضع نافالني

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، شتيفن زايبرت، أنه من السابق لأوانه الآن الحديث عن الاستنتاجات فيما يتعلق بـ"تسميم" المعارض الروسي ألكسي نافالني، وذلك في رد على سؤال حول احتمال توقف مشروع "نورد ستريم 2".

وأضاف زايبرت بأن المستشارة تعمل عن كثب مع وزير الخارجية بشأن هذه القضية.

هذا وأعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في وقت سابق، أن مشروع خط نقل الغاز "التيار الشمالي-2" يجب أن ينجز ولا جدوى من ربطه بقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقالت ميركل، خلال المؤتمر الصحفي الصيفي التقليدي: "أعتقد أنه علينا أن نفصل بين الأمرين. بحسب وجهة نظرنا "التيار الشمالي-2" يجب أن يتم. إنه المشروع الذي يبنى من قبل لاعبين اقتصاديين من روسيا وأوروبا".

وأضافت: "ربط هذا المشروع الاقتصادي بقضية نافالني لا جدوى منه".

وكان صحفيون وسياسيون ألمان قد دعوا ألمانيا في وقت سابق إلى الخروج من مشروع "التيار الشمالي-2" على خلفية ما حدث مع نافالني، الذي يعتقد الأطباء الألمان بأنه قد تم تسميمه.