الخارجية الأمريكية: على الأمريكيين أن يعلموا أن معهد كونفوشيوس الصيني ليس مركزا ثقافيا مسالما

صرحت المتجدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، اليوم الاثنين، إنه يجب على الأمريكيين أن يعلموا أن معهد كونفوشيوس الصيني ليس مركزا ثقافيا مسالما.

وقالت أورتاغوس: "يجب على الأمريكيين أن يعلموا أن معهد كونفوشيوس الصيني، ليس مركزًا ثقافيًا مسالمًا، بل هو أحد أذرع الدعاية للحزب الشيوعي الصيني. لهذا السبب، قمنا بتصنيف مركزهم الرئيسي في واشنطن كبعثة أجنبية"، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر.

RT @Statedeptspox: يجب على الأمريكيين أن يعلموا أن معهد كونفوشيوس الصيني، ليس مركزًا ثقافيًا مسالمًا، بل هو أحد أذرع الدعاية للحزب الشيوعي الصيني. لهذا السبب، قمنا بتصنيف مركزهم الرئيسي في واشنطن كبعثة أجنبية. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) September 7, 2020

​وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد صرح في هذا الخصوص الأسبوع الماضي: "إن كيث كراتش وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي بعث في الآونة الأخيرة رسالة إلى المجالس الحاكمة للجامعات الأمريكية ينبهها إلى المخاطر التي يشكلها الحزب الشيوعي الصيني".

وقالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها ستلزم الدبلوماسيين الصينيين الكبار بالحصول على موافقة وزارة الخارجية قبل زيارة أي حرم جامعي أو عقد أي أحداث ثقافية مع أكثر من 50 شخصا خارج مقار البعثات.

ووصفت واشنطن الخطوة بأنها رد على ما قالت إنها قيود تفرضها بكين على الدبلوماسيين الأمريكيين في الصين. وتأتي في إطار حملة لإدارة الرئيس دونالد ترامب على أنشطة تجسس صينية مزعومة، بحسب رويترز.