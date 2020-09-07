المفوضية الأوروبية: عزم كوسوفو وصربيا فتح سفارات في القدس خطوة مؤسفة قد تثير الشكوك

وصفت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، عزم كوسوفو وصربيا فتح سفارات لهما لدى إسرائيل في القدس بالخطوة المؤسفة، مشيرة لتعارضها مع موقف الاتحاد الأوروبي من القدس وحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

أمستردام-سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، في إحاطة إعلامية، تناولت عزم كوسوفو وصربيا فتح سفارات في القدس، "بعثة الاتحاد ليست في القدس، وأذكر بأن موقف الاتحاد الأوروبي واضح ولن يتغير: بضرورة استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين وجزء منها هي القدس كعاصمة مستقبلية وموحدة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية".

وأضاف، "بما أن صربيا وكوسوفو قد وافقتا على الالتزام بمعايير الاتحاد، فإننا نتوقع أن تتصرفا حسب التزاماتهما تجاه الاتحاد".

وتابع أنه "في هذا الصدد، فإن أي خطوات دبلوماسية ممكن أن تثير الشكوك والتساؤلات، مثل الخطوة الحالية في القدس، هي خطوة مقلقة ونأسف لها".