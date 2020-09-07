لجنة تنسيق المعارضة في بيلاروسيا تعلن اختفاء 3 من أعضائها

وذكرت الخدمة الصحفية للجنة التنسيق أن 3 من أعضائها اختفوا، وهم رئيسة اللجنة ماريا كوليسنيكوفا، والسكرتير التنفيذي إيفان كرافتسوف بالإضافة للسكرتير الصحفي أنطون رودنينكوف.

هذا ويقوم عدد من المحامون بالبحث عن هؤلاء الأشخاص، وقاموا بإرسال طلب الى وزارة الداخلية والاستخبارات، الذين أجابوا بأن ليس لديهم أي معلومات عن اعتقال هؤلاء المعارضين.

هذا وكانت وسائل إعلام بيلاروسية قد ذكرت في وقت سابق بأن مجهولين قاموا بإختطاف كوليسنيكوفا من وسط العاصمة مينسك.

بدأت احتجاجات المعارضة في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها لوكاشينكو - وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، حصل على 80.1% من الأصوات.

في الأيام الأولى قمعت قوات الأمن الاحتجاجات، واستخدمت ضد المتظاهرين، الذين لم يوافقوا على النتائج، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي. ثم توقفت أجهزة إنفاذ القانون عن تفريق المظاهرات واستخدام القوة. وبحسب معطيات رسمية، تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص في الأيام الأولى. وبحسب ما أوردته وزارة الشؤون الداخلية للجمهورية، أصيب مئات الأشخاص خلال أعمال الشغب، بما في ذلك أكثر من 130 من عناصر إنفاذ القانون. وأكدت السلطات رسميا مقتل ثلاثة متظاهرين.