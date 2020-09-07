أردوغان: اقتصاد تركيا سيخرج أقوى من كوفيد-19

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن بلاده ستخرج من جائحة كوفيد-19 باقتصاد أقوى، ودعا الأتراك إلى اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.