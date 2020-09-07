على رأسهم مانديلا... محامي ترامب يتهمه "باحتقار الزعماء السود"

يزعم مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأخير أدلى بتصريحات "مهينة بحق الزعماء العالميين السود"، ومنهم رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا.

وفي كتاب من المقرر نشره الأسبوع المقبل، يقول كوهين إن ترامب وصف مانديلا بالزعيم الضعيف، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وعقب وفاة مانديلا عام 2013، تحدث ترامب بألفاظ بذيئة عنه ووصفه بأنه "لم يكن زعيما"، كما أضاف ترامب على عهدة كوهين "أخبرني عن دولة واحدة يديرها شخص أسود ليست خربة. جميعها مراحيض".

وشككت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيلي ميكانني، في مصداقية كوهين، قائلة: "هو محام مجرم ومشطوب من جدول المحامين وكذب على الكونغرس. لقد فقد مصداقيته تماما، ولا غرابة في أن نرى محاولته الأخيرة للاستفادة من الأكاذيب".

وذكر كوهين أن ترامب قال خلال حملته الرئاسية لعام 2016 إنه لن يفوز بأصوات الأمريكيين من أصول لاتينية، مضيفا: "هم مثل السود. أغبياء جدا بدرجة لا تسمح لهم بالتصويت لترامب".