اجتماع بين أردوغان وروحاني لتقييم العلاقات بين البلدين "بكل أبعادها"

يُعقد الاجتماع السادس لمجلس الأعمال التركي الإيراني بمشاركة الرئيسين التركي والإيراني، رجب طيب أردوغان وحسن روحاني عبر الفيديو كونفرنس، غدًا الثلاثاء، لمناقشة تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.

أنطاكيا- سبوتنيك . وقال بيان للرئاسة التركية، اليوم الاثنين: "اجتماع عبر الفيديو كونفرنس، لمجلس التعاون التركي الإيراني برئاسة أردوغان وروحاني غدا الثلاثاء".

ووفقًا للبيان: "سيجري خلال الاجتماع تقييم العلاقات بين البلدين بكل أبعادها وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين".

ويأتي هذا الاجتماع، وسط تكهنات واسعة النطاق، باتجاه طهران وأنقرة نحو مزيد من التعاون والترابط الاستراتيجي، لا سيما بعد اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، وتوتر الأوضاع شرقي البحر الأبيض المتوسط.

وفي الأسبوع الماضي، قال تقرير لموقع "جادة إيران" المتخصص في الشأني الإيراني، إن طهران في طريقها لتشكيل حلف إقليمي مع تركيا لمواجهة آخر تقوده السعودية والإمارات، بدافع من التغيرات الإقليمية التي طرأت مؤخرًا.