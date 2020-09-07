ألمانيا تطالب توضيحا من بيلاروسيا حول مكان وجود زعيمة المعارضة كوليسنيكوفا

طالبت ألمانيا الرئيس البيلاوسي ألكسندر لوكاشينكو بتوضيح ما جرى لزعيمة الاحتجاجات ماريا كوليسنيكوفا بعد التقارير، التي أفادت باعتقالها من قبل ملثمين مجهولين في مينسك صباح اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تعليقات نشرتها وزارة الخارجية على تويتر: "قلقون جدا بخصوص السيدة كوليسنيكوفا... نطالب بتوضيح مكان وجودها وبالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في بيلاروس".

أضاف ماس أن ألمانيا، التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، تعمل "بأقصى سرعة" لوضع حزمة عقوبات أوروبية على زعماء في بيلاروس. وأوضح ماس أن الاعتقالات المستمرة وممارسة العنف ضد أعضاء المعارضة والمتظاهرين أمر غير مقبول.

AM @HeikoMaas: "Sind in großer Sorge um Frau Kolesnikowa. Auf dialogbereite Opposition rollt eine Repressionswelle nach der anderen zu, dies nicht hinnehmbar. Arbeiten in EU mit Hochdruck an Sanktionspaket. Wenn Herr Lukaschenko seinen Kurs nicht ändert, werden wir reagieren." — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) September 7, 2020

وقال إن "ألمانيا ودول أوروبية أخرى طلبت مرارا من لوكاشينكو بدء حوار سياسي مع المعارضة لكنه يتجاهل ذلك".

وأعلنت لجنة تنسيق المعارضة في بيلاروسيا عن اختفاء 3 من أعضائها وفقدان الاتصال بهم.

وذكرت الخدمة الصحفية للجنة التنسيق أن 3 من أعضائها اختفوا، وهم رئيسة اللجنة ماريا كوليسنيكوفا، والسكرتير التنفيذي إيفان كرافتسوف بالإضافة للسكرتير الصحفي أنطون رودنينكوف.

ويقوم عدد من المحامين بالبحث عن هؤلاء الأشخاص، وقاموا بإرسال طلب إلى وزارة الداخلية والاستخبارات، الذين أجابوا بأن ليس لديهم أي معلومات عن اعتقال هؤلاء المعارضين.

وكانت المعارضة السياسية كوليسنيكوفا، عضوة مجلس تنسيق المعارضة، الأخيرة بين ثلاث سياسيات في بيلاروسيا وحدن جهودهن قبل الانتخابات الرئاسية في التاسع من أغسطس/ آب في مسعى لتحدي الرئيس المخضرم لوكاشينكو.